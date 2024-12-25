Посол Великобритании в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в казахстанском городе Актау, передает Day.Az.

"Глубоко опечален сообщениями о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. Мои мысли с теми, кто пострадал в результате этой трагедии. Правительство Великобритании поддерживает контакт с властями", - написал он на своей странице в соцсети X.

Отметим, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.