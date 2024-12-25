Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой

Как уже сообщалось, Президенту Ильхаму Алиеву, который отбыл в Российскую Федерацию для участия в неформальном Саммите глав государств стран-членов СНГ в Санкт-Петербурге, во время его пребывания в воздушном пространстве России было доложено о произошедшей авиакатастрофе, и глава государства дал поручение о немедленном возвращении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сразу после приземления самолета в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с происшествием.

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