https://news.day.az/officialchronicle/1718157.html Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой - ФОТО Как сообщалось, Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ, который пройдет сегодня в городе Санкт-Петербург, во время его пребывания в воздушном пространстве России было доложено о произошедшей авиакатастрофе, и глава государства дал поручение о...
Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой - ФОТО
Как уже сообщалось, Президенту Ильхаму Алиеву, который отбыл в Российскую Федерацию для участия в неформальном Саммите глав государств стран-членов СНГ в Санкт-Петербурге, во время его пребывания в воздушном пространстве России было доложено о произошедшей авиакатастрофе, и глава государства дал поручение о немедленном возвращении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сразу после приземления самолета в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с происшествием.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре