Пожарные работают на месте аварии самолета в Актау

Сотрудники МЧС Казахстана прибыли на место крушения самолета, следовавшего по маршруту Баку-Грозный.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ведомстве.

"В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - говорится в сообщении ведомства.

В командном центре МЧС также создан республиканский оперативный штаб.

Отметим, что пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.