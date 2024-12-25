Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения самолета рейса Баку-Грозный

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения самолета, летевшего из Баку в Грозный, в городе Актау (Казахстан).

"Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Рамзана Кадырова, сообщает Day.Az.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии, 16 - России. По имеющимся данным, среди них 25 выживших.