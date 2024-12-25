Гурбан Гурбанов о своем чемпионстве

"Я ожидал такого результата от себя".

Как передает Day.Az, об этом İdman.biz заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (82 кг), оценивший своё выступление на чемпионате Азербайджана. Гурбанов, завоевавший золотую медаль, отметил, что тщательно готовился к соревнованиям:

"Я проходил тренировочный сбор в Китае вместе с национальной сборной. Хотя подготовка была ориентирована на молодежную команду, мне порекомендовали тоже принять участие. После неудачного выступления на чемпионате мира для меня было крайне важно победить на чемпионате Азербайджана. Мы подошли к соревнованиям с полной отдачей. Схватки прошли хорошо. Это моя первая победа на взрослом чемпионате".

Добавим, что чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе продлится до 27 декабря в Бакинском дворце спорта.