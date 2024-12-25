МИД ОАЭ выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Министерство иностранных дел ОАЭ выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета AZAL близ города Актау, а также правительству и народу Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ОАЭ, сообщает Day.Az.

"Объединенные Арабские Эмираты выражают солидарность с Азербайджанской Республикой, искренние соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", и гибелью людей. Выражаем глубокие соболезнования дружественному Азербайджану и его народу, семьям жертв этой трагедии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.