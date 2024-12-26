https://news.day.az/world/1718348.html Новое правительство Сирии выставило счет Ирану Новое правительство Сирии планирует потребовать с Ирана 300 миллиардов долларов за многолетнюю помощь бывшему президенту страны Башару Асаду и подконтрольным ему вооруженным силам. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила ливанская газета Al Modon.
Новое правительство Сирии выставило счет Ирану
Новое правительство Сирии планирует потребовать с Ирана 300 миллиардов долларов за многолетнюю помощь бывшему президенту страны Башару Асаду и подконтрольным ему вооруженным силам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила ливанская газета Al Modon.
Отмечается, что новые власти Сирии планируют взыскать сумму в качестве репараций за ущерб, причиненный стране из-за поддержки Тегераном Асада. В свою очередь Иран считает переходное правительство правопреемником предыдущего, из-за чего рассчитывает на погашение долга за оказанную помощь. При этом в данный момент контакт между двумя странами отсутствует, подчеркивает издание.
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