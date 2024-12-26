Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС

Иран получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

 

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