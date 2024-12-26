https://news.day.az/world/1718612.html Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС Иран получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Новость обновляется
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Иран получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Новость обновляется
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