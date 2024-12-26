Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента ОАЭ выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Зайед Аль Нахайян выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и ранении людей в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.
С глубокой скорбью выражаем Вам соболезнования в связи с этим трагическим происшествием, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.
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