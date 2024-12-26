https://news.day.az/world/1718372.html Такси въехало в толпу пешеходов - ВИДЕО Шесть человек пострадали в центре Нью-Йорка после того, как такси врезалось в толпу пешеходов. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News. По его сведениям, инцидент произошел в канун отмечаемого 25 декабря протестантами и католиками Рождества около 16:00 по местному времени на Геральд-сквер в центре Манхэттена.
Такси въехало в толпу пешеходов - ВИДЕО
Шесть человек пострадали в центре Нью-Йорка после того, как такси врезалось в толпу пешеходов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News.
По его сведениям, инцидент произошел в канун отмечаемого 25 декабря протестантами и католиками Рождества около 16:00 по местному времени на Геральд-сквер в центре Манхэттена.
Шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Информации о причинах произошедшего пока не приводится.
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