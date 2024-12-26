Такси въехало в толпу пешеходов

Шесть человек пострадали в центре Нью-Йорка после того, как такси врезалось в толпу пешеходов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News.

По его сведениям, инцидент произошел в канун отмечаемого 25 декабря протестантами и католиками Рождества около 16:00 по местному времени на Геральд-сквер в центре Манхэттена.

Шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Информации о причинах произошедшего пока не приводится.