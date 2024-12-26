Сегодня в Азербайджан доставят выживших пассажиров разбившегося самолета AZAL

егодня в Азербайджан будут доставлены 12 выживших пассажиров разбившегося в Актау самолета AZAL.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, 7 человек, состояние которых удовлетворительное, будут доставлены на родину обычным рейсом, а 5 пассажиров, состояние которых оценивается как среднетяжелое - специальным самолетом министерства по чрезвычайным ситуациям в сопровождении выделенной бригады врачей.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были: