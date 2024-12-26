Хуситы ударили беспилотниками по Тель-Авиву и Ашкелону

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Войска беспилотных систем йеменских вооруженных сил провели две военные операции, первая из которых была нацелена на критически важный объект израильского врага в оккупированном районе Яффо.Вторая операция была нацелена на промышленную зону израильского противника в оккупированном районе Ашкелона", - сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По словам Сариа, оба беспилотника поразили атакованные израильские объекты.