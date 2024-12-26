Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) .

Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель пресс-секретаря генсека. "Генеральный секретарь выражает глубокую печаль по поводу крушения самолета на западе Казахстана, в результате которого погибли множество людей, в том числе граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации.

Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и солидарность с пострадавшими странами. Генеральный секретарь также желает скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой трагической катастрофе," - говорится в заявлении.