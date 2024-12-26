Замглавы МИД Кыргызстана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой близ Актау
Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев от себя лично и от имени министерства иностранных дел Кыргызстана выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения самолета AZAL близ Актау.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ведомство.
Замминистра посетил посольство Азербайджана в Кыргызстане и оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи с человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета. Он передал слова сочувствия и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура.
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