Замглавы МИД Кыргызстана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой близ Актау

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев от себя лично и от имени министерства иностранных дел Кыргызстана выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения самолета AZAL близ Актау.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ведомство.

Замминистра посетил посольство Азербайджана в Кыргызстане и оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи с человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета. Он передал слова сочувствия и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.