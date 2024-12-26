Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи с крушением самолета

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как сообщает İdman.biz, известный российский боец ​​поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети.

Нурмагомедов выразил свою скорбь по поводу инцидента: "Воистину, мы принадлежим Аллаху. И к нему мы вернемся! Соболезную братским регионам". Терпения и сил семьям погибших во время крушения самолета Баку-Грозный. Пострадавшим скорейшего выздоровления!"

Напомним, что 25 декабря в районе города Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 выжили.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении по всей стране дня траура в связи с многочисленными жертвами.