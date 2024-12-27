Автор: Мехти Ахмедзаде

Во Франции ныне что ни день, так призывы к отставке правительства. На этот раз лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал добиться ухода новоназначенного Франсуа Байру и вместе с ним президента Эммануэля Макрона. Филиппо подчеркивает, что это надо сделать до того, как французский лидер начнет шантажировать оппозицию возможностью использовать чрезвычайные полномочия.

Байру, кстати, сумел поставить рекорд - не прошло и недели с момента назначения, как ему захотели влепить вотум недоверия в связи с очень низким рейтингом. Похоже, французам надоело то, как Макрон меняет премьеров как перчатки.

Ранее официальный представитель союзной Макрону партии MoDem Брюно Мильен заявил, что оппозиция левых и правых "добивается отставки президента, создавая правительственный хаос". При этом, как он добавил, у Макрона есть возможность в случае "институционального застоя" воспользоваться статьей 16 Конституции о наделении его исключительными полномочиями, чтобы "править самому".

На эти заявления Флориан Филиппо ответил: союзник Макрона, представитель партии Байру MoDem проболтался, что "Макрон может начать шантаж с помощью статьи 16 и чрезвычайных полномочий". Филиппо заявил, что во Франции не должны позволить Макрону "играть с этим, нужно добиться его отставки раньше".

В понедельник, 23 декабря, был объявлен новый состав французского правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру. Предыдущий кабмин проработал три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции.

Похоже, что Эммануэль решил превратить французское правительство в политический калейдоскоп, где каждое новое назначение премьера - это очередная попытка найти идеальную комбинацию, но каждый раз получается что-то вроде "капустника" вместо серьёзного правления.

Политический кризис во Франции достиг своего апогея с непрекращающимися призывами к отставке правительства и вотумами недоверия. Последние решения Макрона стали лишь последним звеном в цепи событий, подчеркивающих хрупкость текущего правительства. Это не столько вопрос личности Байру, сколько симптом глубокого системного кризиса, где каждый новый премьер становится мишенью для оппозиции, не успев даже развернуться на своем посту. Потому что французы знают - ничего не поменяется, пока не уйдем сам Макрон.

Анализируя последние события, можно увидеть, что корни кризиса лежат в фрагментации Национального собрания после досрочных выборов, где ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства. Это привело к ситуации, когда правительство Макрона, лишенное стабильной поддержки, вынуждено балансировать между различными интересами фракций, что только усиливает политическую нестабильность. В таком контексте, заявления о возможном использовании чрезвычайных полномочий по статье 16 Конституции выглядят не как средство стабилизации, а как потенциальный инструмент для дальнейшего раскола, подливая масла в огонь оппозиционных настроений.

Дополнительно, экономические и социальные вызовы усугубляют кризис. Реформы, в том числе пенсионная, вызвали массовое недовольство населения, которое не видит в правительстве стабильного и надежного управленца. Проблемы с бюджетом, растущий дефицит и неспособность эффективно отвечать на социальные протесты подрывают доверие к Макрону и его кабинету. Этот кризис не только внутренний; международные обязательства Франции, включая поддержку Украины, также требуют устойчивого правительства, что сейчас представляется маловероятным.

В итоге, Макрон оказывается в ситуации, где каждое его действие по стабилизации положения может привести к обратному эффекту, усиливая недовольство и подрывая его политическую позицию. Без устойчивого парламентского большинства и с разъединенной оппозицией, которая объединяется только в стремлении к его свержению. Правительство Франции трещит по швам. В конечном итоге, если Макрон не найдет способа объединить страну и стабилизировать правительство, он может остаться у разбитого корыта, наблюдая за тем, как его политическая карьера и без того слабое влияние разрушаются под натиском общественного недовольства и оппозиции, которая становится всё более организованной и решительной в своем стремлении к его отставке.