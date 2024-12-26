В Норвегии автобус с туристами упал в озеро

На севере Норвегии автобус с туристами упал в озеро Осватнет округа Хадсел, погибли три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Sun со ссылкой на местную полицию. Еще четыре человека тяжело пострадали.

По предварительным данным, в автобусе находилось 58 человек, преимущественно иностранцы.

В условиях снегопада и сильного ветра автобус в середине дня вылетел с дороги и упал в озеро, он частично затоплен. Из салона достали всех, кто там находился. Людей разместили в ближайшей школе.

В транспортной компании Boreal Buss AS подтвердили, что ДТП случилось с одних из ее автобусов.

В автобусе было было 15 граждан Китая, сообщило посольство КНР в Норвегии изданию Global Times. Из них пятеро получили мелкие травмы.