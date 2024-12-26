https://news.day.az/society/1718460.html

Когда тела погибших в результате крушения самолета AZAL будут доставлены в Азербайджан?

"Тела погибших будут возвращены в страну в течение двух дней." Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев на пресс-конференции. Он также отметил, что выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в страну во второй половине дня.