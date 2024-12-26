https://news.day.az/society/1718460.html Когда тела погибших в результате крушения самолета AZAL будут доставлены в Азербайджан? "Тела погибших будут возвращены в страну в течение двух дней." Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев на пресс-конференции. Он также отметил, что выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в страну во второй половине дня.
Когда тела погибших в результате крушения самолета AZAL будут доставлены в Азербайджан?
"Тела погибших будут возвращены в страну в течение двух дней."
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев на пресс-конференции.
Он также отметил, что выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в страну во второй половине дня.
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