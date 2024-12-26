Когда тела погибших в результате крушения самолета AZAL будут доставлены в Азербайджан?

"Тела погибших будут возвращены в страну в течение двух дней."

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев на пресс-конференции.

Он также отметил, что выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в страну во второй половине дня.