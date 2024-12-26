В мечетях почтили память погибших в авиакатастрофе

Память погибших в результате крушения самолета AZAL под Актау была почтена сегодня во всех мечетях Азербайджана, в том числе и в "Джума-мечети" в Ичеришехер.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Исполнительная власть города Баку.

Член Совета ветеранов Управления мусульман Кавказа, председатель религиозной общины "Джума мечеть" в Ичеришехер Гаджи Сурхай Мамедли сказал, что известие о трагической гибели людей в результате крушения самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в казахстанском городе Актау всех глубоко потрясло.

"По поручению председателя УМК в "Джума-мечети" в Ичеришехер читались молитвы из Корана за упокой душ погибших в авиакатастрофе. Как религиозная община, мы еще раз выражаем глубокое соболезнование нашему народу, желаем от Всевышнего исцеления для пострадавших в этой катастрофе.

Пусть Всевышний защитит наш народ от всех бед!", - отметил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.