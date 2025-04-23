https://news.day.az/world/1747124.html В Турции произошли 3 сильных землетрясения подряд - ВИДЕО В Стамбуле зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла. Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентр подземных толчков находился в Мраморном море на глубине 7 километров. Сейсмическая активность ощущалась в ряде районов города.
В Турции произошли 3 сильных землетрясения подряд - ВИДЕО
В турецком городе Стамбул произошли три сильных землетрясения подряд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, первое землетрясение, зафиксированное в районе Силиври в Стамбуле, было магнитудой 3,9. Вскоре после этого произошли еще два землетрясения - магнитудой 4,4 и 6,2.
Из-за паники, вызванной землетрясениями, в системе мобильной связи города наблюдаются серьезные сбои.
Информации о разрушениях и жертвах пока нет.
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