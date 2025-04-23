МЧС обратилось к автомобилистам

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго придерживаться правил пожарной безопасности в автомобилях, учитывая рост числа возгораний транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, только за первые три месяца текущего года на горячую линию 112 поступило 108 обращений о пожарах в автомобилях по всей стране.

По информации ведомства, наиболее частыми причинами возгораний становятся неисправности в электропроводке, утечки топлива, перегрев отдельных компонентов машины, а также курение внутри салона.

В связи с этим МЧС настоятельно рекомендует автолюбителям следить за техническим состоянием своих машин, своевременно менять изношенные или повреждённые провода, избегать самовольных изменений конструкции авто, нарушающих заводские стандарты, и полностью исключить курение в салоне.

Отдельно подчеркивается, что в каждом транспортном средстве обязательно должен находиться огнетушитель, при этом его работоспособность должна регулярно проверяться.