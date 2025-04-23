Эксперт оценил перспективы укрепления отношений ЕС и Китая

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин допустил, что Европа может пойти на сближение с Китаем из-за позиции президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они рассматривают политику Трампа как политику временщика. То есть "лучше потерпим". Вполне возможно, что на период срока Трампа Европа будет дрейфовать в сторону Пекина", - сказал эксперт.

Он также отметил, что на период правления 47-го главы государства возможно сближение Москвы и Вашингтона. При этом Европа рассчитывает на возвращение США к прежнему курсу после завершения его каденции, поэтому не станет серьезно подрывать устоявшиеся экономические связи.

Блохин подчеркнул, что у стран Евросоюза и Соединенных Штатов колоссальная взаимная экономическая зависимость, которую они не хотят разрывать, в отличие от ситуации с Китаем, где обе стороны вяли курс на разрыв, несмотря на значительные издержки.