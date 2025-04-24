Центральная Евразия усиливает свои позиции в развитии спутниковых технологий

Центральная Евразия становится движущей силой в развитии спутниковых технологий.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент и главный исполнительный директор SSI-Monaco Ильхами Айгун в ходе Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

"Спутниковая связь может помочь государствам укрепить свои позиции, преодолеть цифровое неравенство и стимулировать социально-экономическое развитие в регионе. Мы живём в эпоху трансформации, когда космос уже не является последним рубежом, а становится неотъемлемой частью экономического развития, цифровой инфраструктуры и геополитического влияния. Центральная Евразия становится не просто участником, но и движущей силой в этой глобальной системе - инвестируя в критически важную инфраструктуру и продвигая межгосударственное и государственно-частное сотрудничество", - сказал он.

По словам И.Айгуна, сегодняшняя сессия объединит региональных лидеров, агентства и организации, формирующие космическое будущее своих стран. На мероприятии будут обсуждены национальные космические стратегии и приоритеты инвестиций, роль регионального сотрудничества и инноваций, а также то, как космос может способствовать социально-экономическому прогрессу во взаимосвязанном мире.