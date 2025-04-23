Intel планирует уволить более 20% сотрудников в рамках реорганизации

Американская корпорация Intel планирует на текущей неделе объявить о сокращении более 20% своего штата, сообщает Bloomberg. Мера направлена на снижение уровня бюрократии и улучшение управленческих процессов в компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, цель сокращений - оптимизация структуры управления и усиление фокуса на инженерных разработках.

С начала 2024 года компания уже уволила около 15 тысяч сотрудников. По состоянию на конец прошлого года численность персонала Intel составляла 108,9 тысячи человек.

Ожидается, что это станет первым крупным сокращением после назначения Лип-Бу Тана на пост генерального директора в марте текущего года.