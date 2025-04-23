Назван объем добычи на месторождении «Шах Дениз» с 2006 года

С начала добычи на азербайджанском газовом месторождении "Шах Дениз" в 2006 году было произведено около 237 миллиардов стандартных кубометров газа.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в соцсети вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"За тот же период проект "Шах Дениз" обеспечил добычу 49 миллионов тонн (около 394 миллионов баррелей) газового конденсата", - написал он.

По словам Асланбейли, bp и ее партнеры по консорциуму инвестировали около $30 миллиардов капитальных затрат в деятельность на месторождении "Шах Дениз", причем основная часть средств была направлена на реализацию проекта "Шах Дениз - 2".

"Кроме того, по состоянию на конец 2024 года, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) получил свыше $7,7 миллиарда дохода от проекта", - написал он.