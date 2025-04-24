Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) бинагадинском шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

8) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

9) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

10) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

11) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

12) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

13) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

14) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.