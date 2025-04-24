Где сейчас пробки в Баку? - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) бинагадинском шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
8) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
9) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
10) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
11) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
12) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
13) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
14) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.
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