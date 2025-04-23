Сегодня стартовало первенство Азербайджана по пулевой стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, проводимых в Бакинском стрелковом центре и организованных Федерацией стрельбы Азербайджана, свое мастерство в стрельбе из пистолета и винтовки демонстрируют спортсмены разных возрастных категорий.

Основная цель турнира - раскрыть потенциал молодых стрелков, повысить уровень их подготовки к международным соревнованиям и расширить интерес к пулевой стрельбе в стране.

По итогам соревнований, которые продлятся до 26 апреля, Федерация стрельбы Азербайджана наградит дипломами и медалями спортсменов, которые покажут наивысшие результаты.