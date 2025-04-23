Почему перстень Папы Римского будет уничтожен?

Стало известно, почему перстень умершего Папы Римского Франциска будет уничтожен молотком во время специальной церемонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Metro, это делается потому, что кольцо традиционно использовалось для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах понтифика. Так что его уничтожение гарантирует невозможность подделки. После этого украшение положат в гроб к Франциску.

Папское кольцо, также известное, как Кольцо рыбака, уникально для каждого понтифика и не может передаваться или быть повторно воспроизведено. Известно, что подобные перстни разрабатываются и изготавливаются в Риме мастерами, являющимися членами Римской гильдии ювелиров.

Сообщается, что сломать кольцо поручено кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу - выходцу из ирландской рабочей семьи, который стал одним из самых влиятельных людей в Ватикане.