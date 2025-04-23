Китайская компания выступит в качестве основного инвестора проекта плавучей СЭС "Бёюкшор"

Между министерством энергетики, "China Datang Overseas Investment Co. Ltd" и ООО SOCAR Green заключено соглашение в связи с плавучей СЭС "Бёюкшор".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, технико-экономическое обоснование, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание СЭС будут осуществляться через проектную компанию, которая будет создана в соответствии с Исполнительным соглашением об оценке, разработке и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт с системой накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт на озере Бёюкшор.

"China Datang Overseas Investment Co. Ltd " выступит в качестве основного инвестора.

Отметим, что в рамках визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай подписаны 6 документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что эти документы охватывают солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью еще 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.