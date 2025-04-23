Страна НАТО создаст военную базу возле границы с Россией

Глава Генштаба сил обороны Эстонии Вахур Карус заявил о планах создать в Нарве военную базу. Об этом он заявил в интервью для Эстонского национального телевидения (ERR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Карус отметил, что на базе будет сосредоточено от 200 до 250 военнослужащих. Он уточнил, что там будут как эстонские военнослужащие, так и их союзники.

По его словам, Силы обороны Эстонии хотят послать сигнал жителям Нарвы, что в городе должно быть сильное военное присутствие. Кроме того, он призвал местных граждан приучаться к тому факту, что эстонские военные "являются повседневной частью их городского пейзажа".