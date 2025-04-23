Стали известны талисманы предстоящих в Азербайджане III Игр стран СНГ

Стали известны талисманы III Игр стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане в этом году.

Как сообщает Day.Az, талисманы были представлены общественности на первой пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ.

Символами игр являются энергичные и дружелюбные леопарды - Бебир и Лейла. Созданные по образу кавказского леопарда, они олицетворяет богатую природу, силу и гостеприимство Азербайджана.

Кавказский леопард с древних времен обитал в живописных уголках нашей страны. Это редкое животное включено в Программу "Большая пятерка", охватывающую охрану 5 видов фауны, столкнувшихся с угрозой исчезновения на Кавказе, в Красную книгу Азербайджанской Республики и в категорию "Виды, находящиеся под угрозой исчезновения" Красного списка Международного союза охраны природы.

Напомним, что III Игры стран СНГ охватят 23 вида спорта. Соревнования пройдут с 28 сентября по 8 октября в Гяндже, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле, Евлахе и Ханкенди.