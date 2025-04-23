Chrome хотят купить

Разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome, принадлежащего Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Да, мы были бы заинтересованы, равно как и многие другие", - приводит агентство слова Ника Тарли, отвечающего в OpenAI за ChatGPT.

Тарли отметил, что в настоящее время для Chrome доступно расширение ChatGPT, однако в случае возможной покупки OpenAI браузера от Google можно было бы осуществить более глубокую интеграцию чат-бота в Chrome.

Ранее Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием к Google отказаться от владения браузером и запретить заключать контракты с другими компаниями по поводу использования поисковой системы технологического гиганта в их продукции. Правительство США стремится лишить Google статуса монополиста, который, по мнению властей, мешает потенциальным конкурентам "управлять значительной долей поиска в интернете".

5 августа 2024 года федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы сохранить монополию в сфере поисковых систем и размещения рекламы в интернете. Суд постановил, что компания заблокировала для конкурентов порядка 90% рынка интернет-поиска, заключив соглашение с производителем электроники Apple, который сделал поисковую систему Google поисковиком по умолчанию в своем браузере Safari. Похожие соглашения были заключены с производителем техники Samsung и оператором мобильной связи Verizon.