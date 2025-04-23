Казахстан и Азербайджан развивают гуманитарные инициативы в области культуры и науки

Азербайджан и Казахстан укрепляют гуманитарное сотрудничество на основе общих культурных и цивилизационных ценностей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Рамин Гамбаров на IV заседании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном включают не только тесные политические и экономические связи, но и многовековое общение культурных, духовных и цивилизационных ценностей.

Р.Гамбаров подчеркнул, что в условиях глобальных вызовов гуманитарное сотрудничество приобретает особое значение как важнейший инструмент укрепления диалога между народами. В этом контексте он выделил совместные инициативы в сфере культуры, образования, науки и молодежных обменов. Важное место в этих усилиях занимает межвузовское сотрудничество, проведение совместных культурных мероприятий, выставок, фестивалей, театральных постановок и кинопоказов, которые раскрывают культурное многообразие двух стран.

Было отмечено, что Азербайджан активно продвигает модель мультикультурализма, основанную на принципах терпимости, уважения и диалога, как основу мирного сосуществования разных этносов и религий. Эта модель нашла отклик и в Казахстане, где также сложилась успешная институциональная база для межэтнического согласия. Он отметил, что схожесть подходов открывает дополнительные возможности для совместной разработки решений в гуманитарной сфере.

"Азербайджан и Казахстан демонстрируют миру пример гармоничного сочетания традиционных ценностей и открытости современности. Наше гуманитарное сотрудничество - это не только обмен знаниями и опытом, но и важный фактор региональной стабильности и взаимного доверия", - заявил Р.Гамбаров.

Он также добавил, что Бакинский международный центр мультикультурализма активно взаимодействует с рядом казахстанских учреждений и готов к запуску новых совместных проектов.