Назван самый богатый спортсмен в истории

Американский баскетболист Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Sportico. На втором месте расположился американский гольфист Тайгер Вудс, а на третьем - португальский футболист Криштиану Роналду.

Доход Джордана, который шесть раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и два раза выигрывал Олимпийские игры, составляет $4,15 млрд. Тайгер Вудс, будучи пятикратным победителем турниров "Мэйджор", заработал $2,79 млрд. Доход пятикратного победителя Лиги чемпионов, лучшего бомбардира в истории национальных сборных и пятикратного обладателя "Золотого мяча" Роналду составляет $2,23 млрд.