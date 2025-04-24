В Мингячевире состоялся показ спектакля "Шукрия"

В Мингячевирском государственном драматическом театре состоялся показ спектакля Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Шукрия", поставленного заслуженным деятелем искусств Азербайджана Бахрамом Османовым по пьесе Джавида Зейналлы, сообщили Day.Az в пресс-службе Аздрамы.

Показ состоялся в рамках гастролей, организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны. Выступления столичных театров организованы с целью активизации культурной жизни в регионах, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Спектакль был встречен овациями зрителей.

Директор Мингячевирского театра, заслуженный артист Интигам Солтан выразил признательность Аздраме за прекрасный творческий вечер.

Произведение повествует о Шукрие Ахундзаде - супруге поэта, писателя, переводчика, публициста, автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада (Джавад Ахундзаде, 1892-1937) - одного из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе, подвергшегося сталинским репрессиям.

Во время допросов ей предложили подать документы на развод с мужем и поменять фамилию, чтобы смягчить наказание, но она отказалась. Тогда все имущество супругов было конфисковано, а их четверо детей Ниязи, Алмаз, Айдын и Тугай были определены в детский приемник-распределитель НКВД.

В октябре 1937 года она была выслана в Казахстан, в Акмолинский лагерь жён изменников Родины, которое в разговорной речи называли "А.Л.Ж.И.Р.". Это был крупнейший советский женский лагерь, где на протяжении восьми лет ей пришлось пережить все ужасы лагерной жизни.

И только после получения положительной характеристики на Шукрюю ханум и ее старших сыновей, добровольцами отправившихся на фронт и получивших боевые медали, в июле 1945 года было дано указание о ее освобождении. Но жить в Баку ей не разрешили, и обязали выехать в Шамхорский район (ныне Шамкир). После смерти Сталина, в декабре 1955 года она была реабилитирована. Доброе имя этой женщины, которую не сломили страшные тяготы жизни, было восстановлено, как и имя замечательного спутника их недолгой совместной жизни Ахмеда Джавада, спустя целых 18 лет...

Главную роль Шукрии сыграла заслуженная артистка Муневвер Алиева. В ролях - народные артисты Нураддин Мехтиханлы, Али Нур, заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Вяфа Рзаева, Шалала Шахвеладгызы, актеры Афет Мамедова, Рада Насибова, Ляман Иманова, Диляра Назарова, Рустам Рустамов, Айлин Гашимова, Лала Сулейманова, Назрин Абдуллаева, Эльсевар Рагимов и Турал Ибрагимов. Сценическое оформление - Самира Гасанова, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, светохудожник - Рафаэль Гасанов, музыкальное оформление - Камиль Исмайлов, ассистент режиссера - Нармин Гасанова.