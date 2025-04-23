Баку номинирован на звание «Город трудовой славы. 1941–1945»

Баку включен в список городов-кандидатов на звание "Город трудовой славы. 1941-1945 годы", формируемый в рамках инициативы стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как отметил Сергей Лебедев, на сегодняшний день свои кандидатуры представили семь государств - участников Содружества. Кандидатуры уже рассмотрены и одобрены Советом министров иностранных дел СНГ, а также Советом по гуманитарному сотрудничеству. Окончательное решение будет принято на заседании Совета глав государств СНГ.

По словам генерального секретаря, учреждение статуса "Город трудовой славы" обусловлено стремлением увековечить вклад городов стран СНГ в Победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что военные, промышленные и человеческие ресурсы, направленные на фронт, сыграли огромную роль, и необходимо отразить это в исторической памяти.

Особо С.Лебедев отметил вклад Азербайджана, подчеркнув, что в годы войны республика поставляла не только нефтепродукты, но и продовольствие, одежду, медикаменты и военную технику. "Все страны Содружества знают, все народы помнят, какую ключевую роль сыграл Азербайджан в общей Победе", - отметил он.

Генеральный секретарь СНГ выразил уверенность в том, что все государства Содружества поддержат кандидатуру Баку на присвоение почетного звания.