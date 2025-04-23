По итальянскому городу ударил сильнейший град

Сильнейший град прошёл сегодня в итальянском городе Бьянкавилла.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Улицы оказались завалены льдом, который вскоре начал таять и затопил дороги - теперь машины не едут, а буквально плывут.

Погода снова бьёт по нервам.