https://news.day.az/world/1747269.html По итальянскому городу ударил сильнейший град - ВИДЕО Сильнейший град прошёл сегодня в итальянском городе Бьянкавилла. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Улицы оказались завалены льдом, который вскоре начал таять и затопил дороги - теперь машины не едут, а буквально плывут. Погода снова бьёт по нервам.
По итальянскому городу ударил сильнейший град - ВИДЕО
Сильнейший град прошёл сегодня в итальянском городе Бьянкавилла.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Улицы оказались завалены льдом, который вскоре начал таять и затопил дороги - теперь машины не едут, а буквально плывут.
Погода снова бьёт по нервам.
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