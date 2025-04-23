США увеличат численность войск в зоне Панамского канала

Соединенные Штаты намерены увеличить численность своих войск, размещенных в зоне Панамского канала. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспечили рамочную договоренность о праве прохода американских военных кораблей через Панамский канал первыми, а также о дополнительном присутствии войск США на его обоих берегах по всей протяженности", - сообщил он.

Хегсет посещал эту страну 9 апреля. Тогда он также упоминал о "ротационных совместных учениях".

В марте телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Пентагон прорабатывал разные варианты - от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускалось только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

В свою очередь замглавы МИД Панамы Карлос Гевара Манн отметил, что мнение властей США о том, что Панамский канал находится под контролем Китая, - это заблуждение.