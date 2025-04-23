Достижения Азербайджана в связи с COP29 отмечены наградой в Лондоне

На ежегодной церемонии награждения, организованной престижным лондонским журналом "Diplomat", посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Элин Сулейманов был удостоен звания "Дипломат года".

Об этом в среду Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Отмечается, что данная награда была вручена в категории "За вклад в климатическую дипломатию".

"Это мероприятие, которое проводится уже в 15 раз, является одной из самых важных церемоний дипломатического календаря в Лондоне. Принимая награду на мероприятии, в котором приняли участие до 200 гостей, посол Э. Сулейманов подчеркнул, что эта награда в первую очередь является высокой оценкой вклада Азербайджана в климатическую политику и усилий страны в области устойчивого развития. Он отметил, что проведение COP29 в Азербайджане является отражением важности, придаваемой Президентом Ильхамом Алиевым климатическим вопросам, и его стратегического видения. Посол отметил, что эта награда также является признанием труда и усилий председательства COP29. Напомнив, что изменение климата является одним из основных вызовов в глобальном масштабе, дипломат отметил, что Азербайджан как председатель COP29 продолжает активную деятельность в этой области и намерен и впредь держать вопросы климата в центре международной повестки дня.

В своем выступлении дипломат выразил благодарность дипломатическим миссиям в Лондоне и британской стороне за плодотворное сотрудничество в области климата в течение года", - говорится в сообщении посольства.