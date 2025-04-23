НАТО столкнулось с неожиданным вызовом в обороне

Европа не может доставить войска и обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО.

Как передает Day.Az, об этом пишет журнал Politico со ссылкой на экспертов.

"Может ли вагон пройти через каждый туннель? Если они будут в колонне, смогут ли они безопасно проехать под каждым мостом? Могут ли мосты в Восточной и Южной Европе выдержать вес танка весом 70-75 тонн?" - приводит издание слова бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса.

Авторы материала также приводят слова Сергея Бёке, политического советника Европейского объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО. По его словам, европейская система железных дорог неспособна справиться с таким потоком грузов, а также физически не сможет доставить войска и боеприпасы, так как "слабые мосты, крутые повороты, узкие туннели и плохо размещенные знаки затрудняют быструю перевозку тяжелой бронетехники".