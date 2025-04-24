Тяжелая авария в Кельбаджаре

В Кельбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, автомобиль марки KIA, принадлежавший Азаду Зейналову, столкнулся с бетономешалкой марки Hova, которой управлял Роял Мамедов.

В результате водитель легкового автомобиля, 1957 года рождения Азад Зейналов, скончался на месте происшествия.

На место ДТП прибыли сотрудники противопожарной службы Кельбаджарского района МЧС, которые извлекли зажатого в машине водителя и передали его соответствующим структурам.

По факту проводится расследование.