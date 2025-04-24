https://news.day.az/society/1747277.html Тяжелая авария в Кельбаджаре - есть погибший - ВИДЕО В Кельбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az, автомобиль марки KIA, принадлежавший Азаду Зейналову, столкнулся с бетономешалкой марки Hova, которой управлял Роял Мамедов. В результате водитель легкового автомобиля, 1957 года рождения Азад Зейналов, скончался на месте происшествия.
Тяжелая авария в Кельбаджаре - есть погибший - ВИДЕО
В Кельбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, автомобиль марки KIA, принадлежавший Азаду Зейналову, столкнулся с бетономешалкой марки Hova, которой управлял Роял Мамедов.
В результате водитель легкового автомобиля, 1957 года рождения Азад Зейналов, скончался на месте происшествия.
На место ДТП прибыли сотрудники противопожарной службы Кельбаджарского района МЧС, которые извлекли зажатого в машине водителя и передали его соответствующим структурам.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре