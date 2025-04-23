В Ватикане раскрыли детали последних минут жизни Папы Франциска

Последними словами, произнесенными папой Римским Франциском, была благодарность в адрес его доверенного помощника по вопросам здравоохранения, Массимилиано Страппетти.

Как передает Day.Az, об этом пишет Vatican News.

Как пишет издание, помощник убедил понтифика совершить последнюю поездку на автомобиле после традиционного послания Urbi et Orbi ("Городу и миру"). Франциск, как уточняется, сам хотел этого, но сомневался и спросил совета у Страппетти.

"После поездки понтифик поблагодарил его, сказав: "Спасибо, что вернул меня на площадь", - говорится в материале.

Во второй половине дня 20 апреля Франциск отдыхал и спокойно поужинал, пишет Vatican News. Рано утром 21 апреля состояние Франциска ухудшилось, вскоре понтифик впал в кому. По словам присутствовавших рядом людей, он ушел быстро и без страданий, говорится в материале.