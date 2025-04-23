https://news.day.az/society/1747232.html Завтра часть этого района останется без газа 24 апреля с 09:00 будет приостановлено газоснабжение в части Абшеронского района. Как передает Day.Az со ссылкой на, газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе.
Завтра часть этого района останется без газа
24 апреля с 09:00 будет приостановлено газоснабжение в части Абшеронского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на, газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе.
"В связи с этим будет прервано газоснабжение массивов Йонджалыг и Гушчулуг Хырдалана, улицы Ильхама Джафарова, 26-го квартала, поселков Мушфигабад, Пирекешкюль, Джейранбатан, Сарай, Ашагы Гюздек, Хокмели, части поселка Гобу, сел Гобустан и Чайлы", - отметили в ведомстве.
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