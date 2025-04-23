Завтра часть этого района останется без газа

24 апреля с 09:00 будет приостановлено газоснабжение в части Абшеронского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на, газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе.

"В связи с этим будет прервано газоснабжение массивов Йонджалыг и Гушчулуг Хырдалана, улицы Ильхама Джафарова, 26-го квартала, поселков Мушфигабад, Пирекешкюль, Джейранбатан, Сарай, Ашагы Гюздек, Хокмели, части поселка Гобу, сел Гобустан и Чайлы", - отметили в ведомстве.