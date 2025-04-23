https://news.day.az/politics/1747050.html Подписан План сотрудничества между Азербайджаном и Китаем по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь" 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан "План сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь".
Подписан План сотрудничества между Азербайджаном и Китаем по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь"
23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан "План сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Чжэн Шаньцзе.
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