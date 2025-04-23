В Губе произошло ДТП с летальным исходом

В селе Сусай Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом.

Как передает Day.Az, автомобиль марки "ВАЗ-21010", за рулём которого находился Адилов Баяз Сабир оглу, перевернулся после того, как водитель потерял управление.

В результате аварии один из пассажиров - Адилов Нахид Баяз оглу - скончался на месте от полученных травм. Ещё трое человек - Мамедов Гадир, Дашдемиров Реван и Адилов Рафиг - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса. Ведётся следствие.