Экс-футболист «Карабаха» Кади Борхес написал об авиакатастрофе

Бывший футболист "Карабаха" Кади Борхес выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

İdman.biz сообщает, что 28-летний бразильский полузащитник поделился публикацией в связи с этим.

Он выразил соболезнования погибшим в трагедии в своих аккаунтах в социальных сетях: "Да упокоит Аллах их души".

Напомним, что 25 декабря в районе города Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 выжили.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении по всей стране дня траура в связи с многочисленными жертвами.