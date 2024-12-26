Обнародовано состояние здоровья пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в «Yeni Klinika»
В "Yeni Klinika" доставлены еще семь граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи города Актау.
Как сообщает Day.Az, пострадавшие сказали журналистам, что чувствуют себя хорошо.
Отметим, что ранее еще 7 граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения в Актау 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, летевшего по маршруту Баку-Грозный, были доставлены в "Yeni Klinika". Пострадавших доставили в страну на самолете-амфибия МЧС. По имеющейся информации, их сопровождали врачи и психологи.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура.
"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.
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