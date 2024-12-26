https://news.day.az/officialchronicle/1718636.html Главный советник Временного правительства Бангладеш направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями Главный советник Временного правительства Народной Республики Бангладеш Мухаммед Юнус направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Главный советник Временного правительства Бангладеш направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями
Главный советник Временного правительства Народной Республики Бангладеш Мухаммед Юнус направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", вблизи казахстанского города Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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