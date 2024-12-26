https://news.day.az/officialchronicle/1718604.html Си Цзиньпин направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Си Цзиньпин направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Потрясен известием о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана.
От имени Правительства и народа Китая выражаю глубокую скорбь по погибшим, искренние соболезнования их семьям и желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре