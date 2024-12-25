https://news.day.az/politics/1718326.html Румен Радев выразил соболезнования Азербайджану Президент Республики Болгария Румен Радев выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау, сообщает Day.Az. "Болгария скорбит по жертвам крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.
Румен Радев выразил соболезнования Азербайджану
Президент Республики Болгария Румен Радев выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау, сообщает Day.Az.
"Болгария скорбит по жертвам крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в этом трагическом инциденте и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации Румена Радева в соцсети X.
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